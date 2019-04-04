Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападенияРБК 01:14

Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы.

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны. Об этом заявил бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак изданию Wirtualna Polska.

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Экономика В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.

Политика Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах Аппарат Совета безопасности РФ разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах, президент Владимир Путин его утвердил, сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.

Происшествия Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл» Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.

Политика Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Экономика Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.

Авто Автопроизводитель GAC Motor представит в РФ девять новых моделей Концерн GAC Motor собирается привезти в Россию сразу 9 новых моделей.

Политика МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.

Политика Зеленский пригласил Тимошенко стать арбитром на дебатах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко исполнить роль арбитра на дебатах в преддверии второго тура.

Армия и оружие В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).

Политика Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса» Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.

Здоровье Плохое питание убивает чаще, чем курение и гипертония Во всех странах мира плохое питание ежегодно уносит 10,9 млн человек ежегодно, как показало исследование ученых из Университета Вашингтона, проведенное по заказу Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Общество Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.

Футбол Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.

Гаджеты Google выпустила вторую бету Android Q Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.

Экономика Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот» Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Политика Экс-мэр Таллина призвал отменить санкции против России Бывший глава столицы Эстонии Эдгар Сависаар призвал президента Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций.

Происшествия В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

Армия и оружие Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии.

Армия и оружие Самолеты США вновь провели разведку у границ России Второй самолет Lockheed ЕР-3Е взлетел с базы Суда-Бэй, которая находится на острове Крит, пролетел через воздушное пространство Болгарии и провел разведку у побережья Сочи.

Хоккей Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда» Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кино Названы причины смерти Георгия Данелии Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.