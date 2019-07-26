Общество
В Совфеде одобрили продление «дачной амнистии» до марта 2021 годаАргументы и Факты 06:40
Совет Федерации одобрил принятый накануне законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, говорится в сообщении нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 07:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 г
Агентство Москва24 июля в 18:12
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Происшествия
150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду 2020 года
В пятницу, 26 июля, было официально объявлено, что сборная России в лице Олимпийского комитета получила приглашение на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:31
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира
Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:29
Политика
Украина задержала российский танкер
Обновлено вчера в 07:16
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Кузбассе женщина погибла из-за шутки мужа
Обновлено в 01:58
Общество
Пэрис Хилтон задумала купить лечебницу на Украине
Американская светская львица и бизнесвуман Пэрис Хилтон ведет переговоры о приобретении санаторного комплекса «Деренивская купель», расположенного в Закарпатской области Украины.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои
Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Футбол
Луис Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» 31 июля
Обновлено в 08:54
Происшествия
Хоккеист скончался после жестокой драки у бара в Тамбове
Обновлено в 06:34
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию
Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Политика
Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»
В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».
Обновлено в 08:06
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Экономика
«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю
Согласно сообщению «Газпрома», акции были проданы по 200,5 руб. за штуку, таким образом, общая стоимость пакета в 693,627848 млн акций составила 139,07 млрд руб.
Обновлено в 08:15