с чего всё началось

Совет Федерации одобрил принятый накануне законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.

В Совфеде одобрили продление «дачной амнистии» до марта 2021 года

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Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Общество Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

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Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

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Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.