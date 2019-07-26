с чего всё началось

Совет Федерации одобрил принятый накануне законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.

В Совфеде одобрили продление «дачной амнистии» до марта 2021 года

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