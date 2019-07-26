Общество
В Совфеде одобрили продление «дачной амнистии» до марта 2021 годаАргументы и Факты 06:40
Совет Федерации одобрил принятый накануне законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, говорится в сообщении нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 07:05
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Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 г
Агентство Москва24 июля в 18:12
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