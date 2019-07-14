Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма УкраинойRT на русском 05:32
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
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В Госдуме призвали не обращать внимания на слова депутатов Рады про Крым
Национальная служба новостей05:02
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Политика
ЦИК не имеет претензий к деятельности Мосгоризбиркома – Булаев
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что у Центральной избирательной комиссии нет претензий к работникам Московской избирательной комиссии.
Обновлено в 07:37
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Спорт
Россия вышла в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Космос
В Дубае рассказали, что первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту
Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае объявил конкурс "Письмо в космос" для желающих отправить свои стихи, короткие рассказы или рисунки вместе с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, первый полет которого на Международную космическую станцию запланирован на 25 сентября, сообщили РИА Новости в центре.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Страшный диагноз "рак лёгких" звезде сериала "Воронины" поставили в прошлом году, но до сих пор он не давал комментарии по этому поводу.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Политика
Грузинский оппозиционный депутат прилетел в Москву
Депутат грузинской оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прибыл в Москву.
Обновлено в 07:03
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Петербурге пассажир метро оставил в вагоне сумку с 6 млн рублей
По данному факту проводится провека, выясняются все обстоятельства инцидента.
Обновлено в 07:44
Политика
Шествие с требованием допустить оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму проходит в центре Москвы
Ранее у мэрии собравшиеся договорились вновь выйти на акцию с требованием регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Политика
Соболь призвала участников акции не уходить от здания Мосгоризбиркома
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призвала протестующих, которые пришли с ней к Мосгоризбиркому, не расходиться, пока ее не зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:22
Футбол
Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Спорт
Сборная России стала второй на Универсиаде в Неаполе
Обновлено в 09:45
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Футбол
Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за Чалова
Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 04:01
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Космос
SpaceX протестирует двигатели блестящего прототипа ракеты Starship
Аппарат Starhopper в этот вторник, 16 июля, поднимется на 20 метров над землей, переместится немного вбок и затем попытается приземлиться, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 06:27
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено вчера в 11:35