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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
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Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить.
— Эдгар Сависаар, эстонский политикНародные новости 03:03
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Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
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Актер Алексей Булдаков умер во время гастролей
Обновлено вчера в 07:49