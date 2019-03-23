Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском 09:55

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Майк Помпео
Это в полной мере соответствует реальному положению дел на местах, фактам на местах... Соединенные Штаты — это силы добра в регионе, наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всем регионе.
— Майк Помпео, американский политикRuposters.ru 10:24
с чего всё началось
"США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад", — заметил
 он в твиттере.
РИА Новости12:51

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