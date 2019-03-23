В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском 09:55

с чего всё началось

Это в полной мере соответствует реальному положению дел на местах, фактам на местах... Соединенные Штаты — это силы добра в регионе, наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всем регионе.

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В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

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