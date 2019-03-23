В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском 09:55

с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Спорт Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.

Политика Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27 Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.

Шоу-бизнес Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Шоу-бизнес Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт» «Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.

Политика В Петербурге коммунисты и дольщики провели митинг на площади Ленина В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.

Футбол «Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Общество В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.

Общество Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиян Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Спорт Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Футбол Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл час Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Общество «Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».

Религия «Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.

Политика Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".

Футбол Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака» Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".

Происшествия Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).