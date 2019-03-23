Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском 09:55
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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с чего всё началось
"США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад", - заметил он в твиттере.РИА Новости12:51
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Политика
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Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
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В субботу, 23 марта, на площади Ленина в Петербурге прошёл митинг в защиту социально-экономических прав граждан, организованный КПРФ.
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Футбол
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Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Общество
Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиян
Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 13:21
Музыка
Скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:05
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
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Обновлено в 13:02
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Футбол
Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл час
Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Общество
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Религия
«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
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Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
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Начался матч «Енисей» — «Зенит» в чемпионате России
Предыдущий матч «Зенита» с «Енисеем» прошел на «Сибур-Арене» и завершился победой подопечных Александра Климкина со счетом 3:0. Ранее «Зенит» вылетел из волейбольной Лиги Чемпионов, проиграв в золотом сете польской «Скре» из города Белхатув.
Обновлено в 06:00