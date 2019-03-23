Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском 09:55

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией. По его словам, действия США необходимы для безопасности Израиля.
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Силы добра: Помпео прокомментировал позицию США по Голанам

РЕН ТВ10:27

Помпео заявил, что ситуацию с Крымом нельзя сравнивать с признанием Голан

Life.ru10:26

Помпео: ситуацию с Крымом нельзя сравнивать с Голанскими высотами

News.ru09:24

Ситуация с признанием Крыма и Голан – это разные вещи, считает Помпео

Комсомольская правда10:22

Помпео заявил, что признание Голан и Крыма – разные вещи

Вести.Ru09:10

Помпео: ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания Голан израильскими

ТАСС08:39

Российский сенатор объяснил слова Помпео о ситуации с Голанскими высотами

RT на русском10:10
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Политика

Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины

Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено в 01:38
Спорт

Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке

Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).
Обновлено в 09:57
Политика

Медведчук объяснил, как фальсифицируют итоги выборов на Украине

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проходящая предвыборная кампания на Украине является самой фальсифицированной в истории государства.
Обновлено в 09:08
Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Общество

В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер»

В Пскове, на площади Ленина, начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».
Обновлено в 07:18
Политика

Требующие нового референдума по Brexit британцы заполонили Лондон

Обновлено в 09:10
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напомнил, что кроме Александра Пушкина в русской литературе есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 14:44
Авто

Каждый третий автомобиль BMW продается в кредит от BMW Банка

«Каждый третий автомобиль BMW приобретается в кредит или лизинг от BMW Банка – вот наш ориентир на этот год», – заявила Анна Морозова.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

Обновлено в 09:30
Авто

Похожий на игрушку микромобиль продают по цене KIA Rio

Хоть торги и продлятся еще 15 дней, но уже ясно, что машинка уйдет новому покупателю минимум за 15 200 австралийских долларов (698 000 рулей), т.е. дороже подержанной KIA Rio.
Обновлено в 05:11
Футбол

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»

Обновлено в 08:42
Происшествия

МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта

В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол

Месси получил травму в сборной Аргентины

За сборную Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 матчах. Против Марокко подопечные Лионеля Скалони сыграют в среду, 26 марта.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Музыка

Мединский предрек победу Лазарева на Евровидении

Министр культуры Владимир Мединский уверен в победе Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено в 09:52
Культура

Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Обновлено в 05:56
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Здоровье

В Петербурге из бесполого ребенка сделали девочку

Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7%

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.
Обновлено в 05:00
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Футбол

Дюгарри: «ПСЖ» должен любой ценой заполучить Л. Эрнандеса, он нужен клубу

Думаю, „ПСЖ“ должен любой ценой заполучить Эрнандеса.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши

Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента

Рейс FV6020 авиакомпании «Россия» прибыл накануне вечером в Петербург из столицы с задержкой в 40 минут.
Обновлено в 05:22
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Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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