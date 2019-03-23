В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском 09:55

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Спорт Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.

Политика «Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Армия и оружие SDF объявили о победе над ИГ в Сирии Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Хоккей 42-летний Хара подписал новый контракт с «Бостоном» Как сообщает клуб в своем твиттере, 42-летний защитник подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.

Авто Рынок новых люксовых автомобилей в России упал на четверть в феврале По данным специалистов, в феврале в России было продано всего 75 автомобилей класса «Люкс», что на 25% меньше, чем годом ранее.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва–Симферополь.

Спорт IBU назвал Павлову лучшим новичком сезона Российская биатлонистка Евгения Павлова признана Международным союзом биатлонистов (IBU) лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.

Политика Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.

Происшествия Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова призналась, что все еще не замужем Вопреки мнению, что пара узаконила отношения в 2013 году, Мария Кожевникова призналась: свадьбы не было.

Футбол Райола начал работать над переходом Погба в «Реал» Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.

Футбол Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл час Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.

Политика Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».

Спорт Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Происшествия В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.