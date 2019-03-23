В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском 09:55

с чего всё началось

Нет, вовсе нет. Действия президента по Голанским высотам - это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

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