Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском 09:55
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Нет, вовсе нет. Действия президента по Голанским высотам - это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты израильского государства.
— Майк Помпео, американский политикНациональная служба новостей 12:00
с чего всё началось
"США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад", — заметил он в твиттере.РИА Новости12:51
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