Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском вчера в 09:55

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Майк Помпео
Это в полной мере соответствует реальному положению дел на местах, фактам на местах... Соединенные Штаты — это силы добра в регионе, наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всем регионе.
— Майк Помпео, американский политикRuposters.ru вчера в 10:24
с чего всё началось
"США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад", — заметил
 он в твиттере.
РИА Новостивчера в 12:51

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США уличили в «двойных стандартах» после слов Помпео о Голанских высотах

Газета.Ruвчера в 18:24

Разрушение международного права: в Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

РЕН ТВвчера в 18:00

Помпео: ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания Голан израильскими

ТАССвчера в 08:39

Пушков высмеял заявление Помпео по ситуации с Голанскими высотами

РИА Новостивчера в 12:51

Пушков высмеял заявление Помпео по Голанам и Крыму

Вести.Ruвчера в 14:03

Помпео увидел разницу в ситуации с Голанскими высотами и Крымом

РБКвчера в 11:51

Помпео не считает политикой двойных стандартов позицию США по Крыму и Голанским высотам

RT на русскомвчера в 16:27
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