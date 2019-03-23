Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотамиRT на русском вчера в 09:55
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Это в полной мере соответствует реальному положению дел на местах, фактам на местах... Соединенные Штаты — это силы добра в регионе, наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всем регионе.
— Майк Помпео, американский политикRuposters.ru вчера в 10:24
с чего всё началось
"США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад", — заметил он в твиттере.РИА Новостивчера в 12:51
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Помпео не считает политикой двойных стандартов позицию США по Крыму и Голанским высотам
RT на русскомвчера в 16:27
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Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Отец артистки Юлии Началовой Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» рассказал, что его внучка Вера написала умершей матери письмо.
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Здоровье
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Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.
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Происшествия
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Политика
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Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
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Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»
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Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге
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Обновлено вчера в 16:32
Политика
В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ
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Происшествия
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Гороскоп на 24 марта
Ссора сегодня может вас надолго отдалить даже от самых близких.
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Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» несет стране только вред.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
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По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
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Происшествия
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Не менее 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 23:34
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air
Китайский производитель электроники Xiaomi выпустит новый легкий и ультратонкий лэптоп следующего поколения, который получил название Mi Notebook Air.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом
По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
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Происшествия
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Гороскоп на 24 марта: Овны избегают родителей, а Рыбы превратились в «казанов»
ИА SakhalinMedia предлагает астропрогноз на 24 марта, составленный экспертами сервиса Astrocentr.ru.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено вчера в 11:01