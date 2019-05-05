В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человекаИзвестия 10:25

В случае выхода России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в ПАСЕ могут потом долго это обсуждать и осуждать, но это не будет иметь для России никакого значения. Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации.

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По его словам, в таком случае в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) могут долго это обсуждать и осуждать, однако это не будет иметь никакого значения.

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

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