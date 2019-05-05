Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человекаИзвестия 10:25

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По его словам, в таком случае в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) могут долго это обсуждать и осуждать, однако это не будет иметь никакого значения.
Читать в источнике
Алексей Пушков
В случае выхода России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в ПАСЕ могут потом долго это обсуждать и осуждать, но это не будет иметь для России никакого значения. Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 11:09

Подробнее о событии

Возможный выход России из конвенции по правам человека оценили в Совфеде

Газета.Ru11:19

Постпред России в Совете Европы не исключил вариант выхода страны из конвенции по правам человека

Эхо Москвы10:00

Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека

Российская газета03:52

Постпред России при Совете Европы допустил выход из этой организации

Коммерсантъ05:04

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

РБК04:31

В Совфеде оценили возможный выход России из конвенции по правам человека

РИА Новости08:35

Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека

RT на русском03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество

Конец майских праздников в Москве получится очень теплым

Какая погода ожидает жителей Москвы во второй половине майских праздников, сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 09:08
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

В Германии отказались запрещать гражданство страны для многоженцев

В свою очередь, в МВД заметили, что в Германии не запрещен полигамный брак, заключенный в другой стране.
Обновлено в 09:30
Политика

Делегацию из США до слез растрогала история обороны Севастополя

Обновлено в 10:50
Политика

МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы

МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Общество

ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Самолёт с президентом Греции совершил вынужденную посадку на Крите

Обновлено в 08:12
Происшествия

Бортовой самописец извлекли из съехавшего в реку Boeing 737

Обновлено в 03:26
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Видеозапись репетиций в детской школе Талантов Аллы Пугачевой выложил в интернет Михаил Гребенщиков.
Обновлено в 11:00
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Автодорога частично обрушилась в ХМАО

В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Футбол

Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»

Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Израиль убил командира из сектора Газа

Израильская сторона убила командира исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Хамеда Ахмеда Абеда Худри.
Обновлено в 08:51
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Футбол

«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на матч 27-го тура РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» назвали составы на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

В Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС

Из-за жары и сильного ветра в регионе произошли более ста пожаров.
Обновлено в 06:40
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Обновлено в 03:49
Футбол

РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта

Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное