Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человекаИзвестия 10:25

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По его словам, в таком случае в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) могут долго это обсуждать и осуждать, однако это не будет иметь никакого значения.
Читать в источнике
Алексей Пушков
В случае выхода России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в ПАСЕ могут потом долго это обсуждать и осуждать, но это не будет иметь для России никакого значения. Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 11:09

Подробнее о событии

Постпред России при Совете Европы допустил выход из этой организации

Коммерсантъ05:04

Постпред России в Совете Европы не исключил вариант выхода страны из конвенции по правам человека

Эхо Москвы10:00

В Совфеде оценили возможный выход России из конвенции по правам человека

РИА Новости08:35

Возможный выход России из конвенции по правам человека оценили в Совфеде

Газета.Ru11:19

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

РБК04:31

Постпред не исключил выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека

Российская газета03:52

Постпред при СЕ не исключил выхода Москвы из конвенции по правам человека

RT на русском03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Прометей»

Зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" будут превосходить С-400 "Триумф" по дальности стрельбы, рассказал военный эксперт Константин Сивков телеканалу "Звезда".
Обновлено в 11:35
Общество

В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»

Обновлено в 11:46
Футбол

«Копенгаген» в тринадцатый раз стал чемпионом Дании

"Копенгаген" победил "Брондбю" в матче чемпионата Дании по футболу и стал победителем турнира в 13-й раз в своей истории.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Здоровье

Российские хирурги представили щадящий метод лечения патологии кисти

Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.
Обновлено в 11:54
Космос

Ученые: Жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы

Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Политика

Мюллер вызван на допрос по «российскому делу» в конгресс США 15 мая

Как отмечается, Мюллер придет на допрос в конгрессе США 15 мая.
Обновлено в 11:40
Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка свергнуть президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено вчера в 19:24
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол

Шунин: «„Динамо“ важно, что конкуренты не набирают очки»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвел итог матча РПЛ с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 12:11
Происшествия

Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области

Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

Министр иностранных дел Венесуэлы обсудил с Лавровым развитие ВТС

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым развитие двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила хейтерам постельным фото

Прочитав очередную солидную порцию критики под одной из последних опубликованных фотографий, Асмус пошла в наступление и опубликовала новое провокационное фото.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о подготовке Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 00:32
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Обновлено в 10:38
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Наука

Создан единый дендрохронологический атлас засух

Исследователи из Нью-Йорка проанализировали метеорологические данные США за последние 20 лет, обнаружив, что количество засух увеличивалось пропорционально подъему средних температур.
Обновлено 03 мая в 21:42
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Транспорт

Названо самое медленное шоссе Москвы

По итогам апреля самой медленной столичной дорогой стало Щелковское шоссе, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:17
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Музыка

Палестинские обстрелы Израиля не отразились на подготовке Евровидения

Организаторы музыкального международного конкурса Евровидение сообщили, что обстрелы юга Израиля со стороны Палестины никак не отразились на графике подготовки к мероприятию.
Обновлено в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное