В Совфеде оценили угрозы Украины расторгнуть договор по Азовскому морюПолитическая Экспертиза вчера в 14:59

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Политик назвал Россию «узурпатором», который пользуется правами относительно Керченского пролива. Климкин заявил, что Украина хочет расторгнуть договор по Азовскому морю. Федеральное агентство новостей Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил угрозы политика.

В Совфеде оценили угрозы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

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