В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы КиевомRT на русском 03:25

с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Кино Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука» «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019 года.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Экономика ВТБ направит на дивиденды по итогам 2018 года 15% прибыли по МСФО ВТБ выплатит дивиденды за 2018 год в размере 0,1099 копейки на одну обыкновенную акцию, всего отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям составят 14,239 миллиарда рублей, свидетельствует решение акционеров второго по активам российского банка на годовом собрании.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Политика Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Происшествия Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Экономика Qiwi и «1С» разработают ИТ-решения для финтех-компаний Qiwi и «1С» подписали меморандум, в соответствии с которым компании вместе займутся разработкой ИТ-решений для оптимизации операционных процессов финтех-компаний.

Футбол Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака» Глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов рассказал о спонсорском сотрудничестве с московским футбольным клубом «Спартак».

Экономика В Подмосковье появится новый завод по производству сыров Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.

Экономика Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.

Энергетика Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора.

Политика Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД страны в работе на Порошенко Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского заявила, что МИД страны работает на ее бывшего главу Петра Порошенко.

Общество Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).

Здоровье Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.

Происшествия Россия заплатит 10 тыс. евро двум жителям Чувашии, избитым полицейским Двое жителей Чувашии, которых побил бывший полицейский, по решению ЕСПЧ получат компенсацию в 18 раз больше, чем определил им суд в России, — по 5 тыс. евро.

Культура Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.

Политика Назарбаев объяснил свою отставку Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании сената парламента республики объяснил, почему принял решение об отставке.

Хоккей Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".

Энергетика Додон намерен обсудить с «Газпромом» новые условия поставки газа Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается обсудить с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером новые условия поставки газа.

Шоу-бизнес Нюша впервые показала свою дочь Российская певица Нюша впервые опубликовала снимок своей дочери.

Религия Православный мир празднует Вознесение Господне В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.