Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы КиевомRT на русском 03:25
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
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с чего всё началось
Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, её власти, кидали и обманывали договорённости с Россией, — заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne.News.ruвчера в 23:55
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В Совфеде прокомментировали слова экс-министра Украины о том, что Киев обманывал Москву
Комсомольская правда05:49
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
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