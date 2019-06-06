Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы КиевомRT на русском 03:25
Ранее Червоненко объяснил осложнение отношений Москвы и Киева тем, что украинская сторона «кидала и обманывала» Россию, нарушая двусторонние договорённости. По его словам, для разрешения ситуации в Донбассе Киеву необходимо не заходить в тупик, а идти на переговоры с Москвой.
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с чего всё началось
Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, её власти, кидали и обманывали договорённости с Россией, — заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne.News.ruвчера в 23:55
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика
США получили контроль над «Русалом» при помощи санкций, заявил Сечин
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Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
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Каждая из версий смартфонов получит уникальные особенности, которые позволят покупателям сделать более уверенный выбор в пользу одного из устройств.
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Минздрав РФ обсуждает вопрос о повышении порога детства до 21 года
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Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
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Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Политика
Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента
Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.
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Происшествия
Сотрудниц посольства России в Израиле обвинили в краже 50 млн руб
«В период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитила с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 04:15
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Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал информацию, связанную с его пребыванием в команде на следующий сезон.
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13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, никогда не ощущала себя девочкой.
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Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос
О вызове пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко на допрос рассказал юрист Андрей Портнов, в свое время занимавший должность замглавы администрации экс-украинского президента Виктора Януковича.
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В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на 6 и 7 июня ливни, грозы, град, ветер до 18-23 м/с, с порывами до 25 м/с.
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В Хакасии планируется провести пересадки почек в 2019 году местными врачами.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Анонс. Новый репортаж: «Тигры» вошли в Идлиб с юга
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Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34