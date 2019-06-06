В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы КиевомRT на русском 03:25

с чего всё началось

Ранее Червоненко объяснил осложнение отношений Москвы и Киева тем, что украинская сторона «кидала и обманывала» Россию, нарушая двусторонние договорённости. По его словам, для разрешения ситуации в Донбассе Киеву необходимо не заходить в тупик, а идти на переговоры с Москвой.

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Политика США получили контроль над «Русалом» при помощи санкций, заявил Сечин Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над "Русалом", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума.

Культура Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

Экономика Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения В экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения, заявил первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии "Российская экономика в поисках стимулов роста" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Экономика Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.

Гаджеты Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную основную камеру Каждая из версий смартфонов получит уникальные особенности, которые позволят покупателям сделать более уверенный выбор в пользу одного из устройств.

Происшествия В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Космос Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.

Политика Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.

Происшествия Сотрудниц посольства России в Израиле обвинили в краже 50 млн руб «В период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитила с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении СК.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.

Футбол Лаллана сообщил, что не планирует покидать «Ливерпуль» Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал информацию, связанную с его пребыванием в команде на следующий сезон.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола 13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, никогда не ощущала себя девочкой.

Политика Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос О вызове пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко на допрос рассказал юрист Андрей Портнов, в свое время занимавший должность замглавы администрации экс-украинского президента Виктора Януковича.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Общество Экстренное предупреждение в Новосибирске объявило МЧС Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на 6 и 7 июня ливни, грозы, град, ветер до 18-23 м/с, с порывами до 25 м/с.