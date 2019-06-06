Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы КиевомRT на русском 03:25

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
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В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

RT на русском03:25

В Совфеде прокомментировали слова экс-министра Украины о том, что Киев обманывал Москву

Комсомольская правда05:49

В Совфеде дали совет Киеву по нормализации отношений с Россией

Известия06:32

В Совфеде оценили слова украинского экс-министра об обмане Москвы Киевом

РИА Новости05:17

Слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом оценили в Совфеде

News.ru07:06

В Совфеде ответили на заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Газета.Ru03:35

На Украине признались, как «кидали и обманывали» Россию

URA.Ruвчера в 23:16
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:56, Ашберн

Чем Киев допек Россию-бывший министр

Вести.UZвчера в 23:26
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Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

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Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

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Авто

Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды Украины

Обновлено в 00:07
Экономика

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Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
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В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с папой Римским

Обновлено в 05:54
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Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
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«Милан» согласовал контракт с главным тренером «Сампдории»

«Милан» в скором времени назначит нового специалиста на пост главного тренера, который пребывает свободным после отставки Дженнаро Гаттузо.
Обновлено в 06:56
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ» в Мариуполе

Сообщается, что так называемый "агент" был задержан в Мариуполе, когда получал секретные материалы об оперативно-служебной деятельности СБУ.
Обновлено в 07:38
Экономика

«Норникель» намерен поучаствовать в развитии Севморпути

"Норильский никель" рассмотрит возможность участия в развитии Северного морского пути в связи с планируемым ростом производства, сообщил президент компании по итогам подписания на ПМЭФ-2019 соответствующего соглашение о намерениях, которое предусматривает рассмотрение возможности развития СМП.
Обновлено в 07:15
Происшествия

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Московские врачи успешно вытащили из желудка трехлетнего ребенка ключи от почтового ящика.
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Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Политика

Кудрин предложил отобрать Росстат у Орешкина

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил мнение, что главное статистическое ведомство России следует отобрать у министерства экономического развития (МЭР), которое возглавляет Максим Орешкин.
Обновлено в 05:15
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика

Караван мигрантов остановлен в Мексике

Караваны из стран Центральной Америки начали двигаться в США через Мексику осенью 2018 года.
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Обновлено в 03:53
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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Кино

Джулия Робертс рассказала, каким должен был быть финал «Красотки»

Актриса Джулия Робертс в одном из своих интервью рассказала, каким задумывался финал фильма «Красотка», где она сыграла главную роль.
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Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Политика

В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил украинца Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Обновлено в 07:52
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

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Обновлено в 01:00
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено вчера в 14:45
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Huawei открывает новые фирменные магазины в России

На сегодняшний день в России уже открыты шесть фирменных магазинов – в Москве, Новосибирске и Уфе.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17

Обновлено в 02:07
Хоккей

«Динамо» продлило контракт с нападающим сборной Латвии

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Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»

Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
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