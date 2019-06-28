Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о КрымеРИА Новости 03:22
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
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Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23%. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ — это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны.
— Сергей Цеков, политикRT на русском 02:38
с чего всё началось
— Возвращение РФ в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса, — написал он.Life.ruвчера в 23:58
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