с чего всё началось

Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23%. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ — это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Финансы В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.

Происшествия В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.

Политика В Осаке прошла встреча Путина и Трампа В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.

Общество Побит температурный рекорд в истории человечества Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Экономика Кизлярский завод просит ограничить госзакупки импортного коньяка Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка.

Происшествия Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Политика ДНР и ЛНР освободили четырёх пленных украинцев Решение было принято в ходе встречи глав ДНР и ЛНР с Виктором Медведчуком на территории Минска, столицы Республики Беларусь.

Происшествия В Генуе снесли остатки обрушившегося моста Мост Моранди частично обрушился в Генуе в августе прошлого года, погиб 41 человек.

Наука Французы сделали водород металлом при давлении выше, чем в ядре Земли Цифры современных экспериментов оказались значительно больше: Михаил Еремец и Иван Троян в 2011 году писали о том, что им удалось «дожать» водород до нужного состояния при давлении выше 220 ГПа, то есть в 2 миллиона раз больше атмосферного (100 кПа).

Общество Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.

Шоу-бизнес Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Гела Месхи официально разведены В пятницу утром Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Энергетика Минск может повысить тариф на транзит российской нефти Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти.

Политика Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ.

Политика В Болгарии предложили лишить трех россиян гражданства Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров выступил с предложением аннулировать паспорта страны, выданные трем гражданам РФ и одному гражданину Казахстана, так как они не выполнили обязательства, на основании которых им выдали документы, говорится в опубликованном в пятницу заявлении генпрокуратуры балканской страны.

Политика В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.