В Совфеде оценили слова Порошенко о КрымеРИА Новости 03:22

с чего всё началось

Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23%. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников… А восстановление России в ПАСЕ — это один из первых шагов по снятию санкций с нашей страны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

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Происшествия В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.

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Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Происшествия В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.

Политика Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара» Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".

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Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Политика Зеленского обвинили в госизмене Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

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Гаджеты Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон о связи, согласно которым производители смартфонов, предназначенных для российского рынка, будут обязаны устанавливать в них приложения российских разработчиков.