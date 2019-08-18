Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государстваRT на русском 09:32
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
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Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская показали сына
Обновлено в 08:17
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Авто
Названы самые необычные бронеавтомобили в мире
Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Футбол
Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку
Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, как отреагировал на извинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика
Автоматика отключила энергоблок утром 18 августа. На объекте произошло ложное срабатывание одной из защитных систем.
Обновлено в 06:40
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:58
Футбол
«ПСЖ» требовал за Неймара у «Реала» Варана и Винисиуса
«Реал» проявлял интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару.
Обновлено в 12:55
Политика
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
Обновлено в 15:32
Политика
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Обновлено в 15:40
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено вчера в 03:52
Кино
Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»
Калининград принял фестиваль короткометражного кино «Короче».
Обновлено в 14:59
Футбол
Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
«Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче первого тура чемпионата Испании
Футболисты "Севильи" добились победы над "Эспаньолом" в выездном матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:09
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.
Обновлено в 15:34
Транспорт
ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.
Обновлено в 15:07
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Энергетика
Энергетика мусора получила новый стимул от государства
Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08