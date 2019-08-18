Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государстваRT на русском 09:32

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
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Пушков объяснил, почему Украина теряет признаки государства

URA.Ru11:49

Пушков ответил на слова Кулебы о том, что Украина теряет государственность

REGNUM08:33

В Совете Федерации оценили слова Кулебы о потере Украиной государственности

News.ru14:11

В Совфеде оценили слова посла Украины о потере страной государственности

РИА Новости13:38

Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины

РЕН ТВ08:51

В Совфеде согласились со словами Кулебы о потере Украиной признаков государства

Газета.Ru15:20

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

RT на русском09:32
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская показали сына

Обновлено в 08:17
Музыка

Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы

Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Авто

Названы самые необычные бронеавтомобили в мире

Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Политика

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии

Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Футбол

Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку

Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, как отреагировал на извинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика

Автоматика отключила энергоблок утром 18 августа. На объекте произошло ложное срабатывание одной из защитных систем.
Обновлено в 06:40
Транспорт

В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин

В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ

Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:58
Футбол

«ПСЖ» требовал за Неймара у «Реала» Варана и Винисиуса

«Реал» проявлял интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару.
Обновлено в 12:55
Политика

Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
Обновлено в 15:32
Политика

Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»

Обновлено в 15:40
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Политика

Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии

Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами

Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено вчера в 03:52
Кино

Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»

Калининград принял фестиваль короткометражного кино «Короче».
Обновлено в 14:59
Футбол

Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

Обновлено вчера в 08:50
Футбол

«Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче первого тура чемпионата Испании

Футболисты "Севильи" добились победы над "Эспаньолом" в выездном матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:09
Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Происшествия

Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве

Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали две тысячи человек

Обновлено в 09:45
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.
Обновлено в 15:34
Транспорт

ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.
Обновлено в 15:07
Происшествия

AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Энергетика

Энергетика мусора получила новый стимул от государства

Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
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