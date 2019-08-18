Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Авто Названы самые необычные бронеавтомобили в мире Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Футбол Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, как отреагировал на извинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика Автоматика отключила энергоблок утром 18 августа. На объекте произошло ложное срабатывание одной из защитных систем.

Футбол «Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.

Происшествия Убивший семью подросток оставил предсмертную записку В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.

Футбол «Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.

Происшествия Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.

Наука Шванновские клетки участвуют в ощущении боли Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.

Происшествия Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.

Политика Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.

Транспорт ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.