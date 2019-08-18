Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государстваRT на русском 09:32

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
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Пушков объяснил, почему Украина теряет признаки государства

URA.Ru11:49

В Совете Федерации оценили слова Кулебы о потере Украиной государственности

News.ru14:11

Пушков ответил на слова Кулебы о том, что Украина теряет государственность

REGNUM08:33

В Совфеде согласились со словами Кулебы о потере Украиной признаков государства

Газета.Ru15:20

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

RT на русском09:32

Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины

РЕН ТВ08:51

В Совфеде оценили слова посла Украины о потере страной государственности

РИА Новости13:38
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Армия и оружие

Жители Германии не испугались вывода американских войск из страны

Большинство немцев – 74% – не считают возможный вывод американских войск с территории ФРГ опасностью для страны, следует из опроса службы Emnid.
Обновлено в 05:29
Футбол

Чорлука: слишком старый, вечно травмированный, медленный. Продолжайте болтать

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука ответил критикам после матча 6-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).
Обновлено в 18:32
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).
Обновлено в 18:45
Политика

Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России

Обновлено в 16:34
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная компания GBC.
Обновлено в 19:11
Кино

Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»

Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Общество

Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии

В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун

После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Транспорт

В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин

В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Футбол

Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»

Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено в 17:58
Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Обновлено в 13:58
Кино

Обзор американского бокс-офиса за 16-18 августа

Лидером прокатного уикенда в США стала комедия "Хорошие мальчики" о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом "Офис" и сценарием для фильма "Очень плохая училка".
Обновлено в 15:17
Происшествия

Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Футбол

Смотреть больно. Полузащитник «Луча» получил перелом челюсти

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами.
Обновлено в 13:10
Политика

Ушаков назвал темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на грядущих переговорах, которые запланированы на 21 августа, намерены обсудить вопросы взаимодействия в Арктике, безопасности полетов над Балтикой, региональные и международные темы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено 16 августа в 09:36
Политика

Оппозиция обвинила Зеленского в нежелании добиваться мира на Украине

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» опубликовала заявление на своем сайте, в котором сравнила президента Владимира Зеленского с бывшим президентом Петром Порошенко и обвинила в нежелании добиваться окончания конфликта на востоке страны.
Обновлено в 15:19
Общество

На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж

С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 19:15
Футбол

Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщается в Twitter федерации футбола страны.
Обновлено в 17:38
Политика

Меркель и Джонсон проведут встречу в Берлине

21 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Обновлено в 13:05
Музыка

Репер Snoop Dogg назвал свое творчество уникальным

Обновлено в 10:34
Политика

Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
Обновлено в 15:32
Общество

Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции.
Обновлено в 06:21
Политика

МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск

Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
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