Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государстваRT на русском 09:32

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
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В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

RT на русском09:32

В Совфеде согласились со словами Кулебы о потере Украиной признаков государства

Газета.Ru15:20

В Совете Федерации оценили слова Кулебы о потере Украиной государственности

News.ru14:11

В Совфеде оценили слова посла Украины о потере страной государственности

РИА Новости13:38

Пушков объяснил, почему Украина теряет признаки государства

URA.Ru11:49

Пушков отреагировал на слова посла о потере государственности Украины

РЕН ТВ08:51

Пушков ответил на слова Кулебы о том, что Украина теряет государственность

REGNUM08:33
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Политика

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Необычный симптом диабета второго типа назвали специалисты

По мнению медиков, необычным симптомом, указывающим на диабет второго типа, является неприятный запах изо рта.
Обновлено в 15:49
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика

На Украине объявили о задержании «российского шпиона»

Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «Мигремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Происшествия

У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов

Обновлено в 08:36
Музыка

Дима Билан исполнил «Белые розы» на Русском фестивале в Монако

Российский певец Дима Билан во время выступления на закрытии Русского музыкального фестиваля в Монако и исполнил песню «Белые розы».
Обновлено в 09:50
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ

Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 17:31
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Политика

Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»

Обновлено в 15:40
Происшествия

Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали 63 человека

Во время празднования свадьбы на западе Кабула прогремел взрыв. Погибли 63 человека, более 180 ранены, сообщает ВВС.
Обновлено в 02:44
Футбол

«ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну»

"ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).
Обновлено в 16:57
Политика

Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время

Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Ребенок и двое взрослых госпитализированы после ДТП на КАД

Обновлено в 15:18
Происшествия

AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Технологии

Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»

С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы

Обновлено в 05:45
Космос

Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»

Обновлено вчера в 06:15
Энергетика

Названы регионы с самым доступным бензином для населения

Лидеры рейтинга В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы.
Обновлено в 17:17
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Жители Германии не испугались вывода американских войск из страны

Большинство немцев – 74% – не считают возможный вывод американских войск с территории ФРГ опасностью для страны, следует из опроса службы Emnid.
Обновлено в 05:29
Футбол

Егоров: «Семак извинился лично перед Матюниным. Тему нужно закрыть»

Извинился публично, мы с ним созвонились, он извинился лично перед Матюниным. Попросил меня передать свои извинения.
Обновлено в 15:22
Космос

В США построят самый большой роботизированный военный корабль

ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.
Обновлено в 09:54
Теннис

Теннис. Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение в финале турнира в Цинциннати (США).
Обновлено в 16:15
Политика

Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни

Обновлено в 16:34
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Авто

Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus

Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
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