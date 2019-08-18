Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государстваRT на русском 09:32
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
От варикоза избавят простые упражнения
Обновлено в 05:56
Авто
Названы самые необычные бронеавтомобили в мире
Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 02:26
Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:58
Недвижимость
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Политика
Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград
Сербский президент Александар Вучич передал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить Белград.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео
Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.
Обновлено в 04:37
Космос
В сентябре в космосе впервые на 3D-принтере напечатают мясо
Обновлено 16 августа в 03:44
Политика
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:27
Единоборства
Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич накануне в Анахайме нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова
В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
Обновлено в 09:14
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Культура
Скончался американский комик Аддотта
Американский комик Кип Аддотта ушел из жизни на 75-ом году жизни. О кончине юмориста рассказали его близкие в социальных сетях.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Футбол
Глушаков раскритиковал слова Дзюбы о позорном судействе матча
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе субботнего матча команд.
Обновлено в 06:49
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27