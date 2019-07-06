Политика
В Совфеде оценили риск техногенной катастрофы на УкраинеГазета.Ru 02:20
В потенциальной техногенной катастрофе на Украине виноваты только сами украинские власти - подчеркнул член Совета Федерации Алексей Пушков. В Верховной раде посетовали, что без транзита российского газа газотранспортная система Украины превратится в груду металлолома.
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Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы
Национальная служба новостей03:06
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Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Родители семилетней девочки, получившей серьёзные травмы в результате избиения в Ингушетии, найдены.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия
Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца
Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Происшествия
Капитан затонувшего в Черном море катера работал без лицензии
Капитан катера, который перевернулся около поселка Джубга, не имел права перевозить пассажиров.
Обновлено в 08:54
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Футбол
«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Мохбалиева
Обновлено в 02:43
Игры
В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
Обновлено в 02:50
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Музыка
Клип Реввы за сутки набрал больше 3,6 млн просмотров
5 июля артист опубликовал на Youtube новый клип на песню «Алкоголичка». За сутки видео посмотрело уже более 3 млн человек.
Обновлено в 06:17
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Российская балерина Анастасия Волочкова решила поучаствовать в челлендже Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 05:39
Футбол
РПЛ обсудила взаимодействие с лигами Армении, Белоруссии и Казахстана
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка
Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Футбол
Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»
Защитник мадридского Реала Тео Эрнандес продолжит карьеру в Милане.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Туристка из Мордовии погибла на Черном море
Обновлено в 07:26
Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО
«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
Обновлено в 05:21
Спорт
В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»
В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 08:23
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом Хорватии
Обновлено в 08:13