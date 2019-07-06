Политика

В Совфеде оценили риск техногенной катастрофы на УкраинеГазета.Ru 02:20

В потенциальной техногенной катастрофе на Украине виноваты только сами украинские власти - подчеркнул член Совета Федерации Алексей Пушков. В Верховной раде посетовали, что без транзита российского газа газотранспортная система Украины превратится в груду металлолома.
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Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Service03:11

Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине

RT на русскомвчера в 22:35

Пушков оценил заявление «Нафтогаза» о техногенной катастрофе на Украине

Московский Комсомолец02:38

В Совфеде оценили риск техногенной катастрофы на Украине

Газета.Ru02:20

Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы

Национальная служба новостей03:06

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

РИА Новостивчера в 18:31

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАССвчера в 12:41
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Происшествия

Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены

Родители семилетней девочки, получившей серьёзные травмы в результате избиения в Ингушетии, найдены.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия

Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич

Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Происшествия

Капитан затонувшего в Черном море катера работал без лицензии

Капитан катера, который перевернулся около поселка Джубга, не имел права перевозить пассажиров.
Обновлено в 08:54
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Футбол

«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Мохбалиева

Обновлено в 02:43
Игры

В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure

Обновлено в 02:50
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал больше 3,6 млн просмотров

5 июля артист опубликовал на Youtube новый клип на песню «Алкоголичка». За сутки видео посмотрело уже более 3 млн человек.
Обновлено в 06:17
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Российская балерина Анастасия Волочкова решила поучаствовать в челлендже Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Собчак обсмеяли подписчики за восемь ошибок в семи предложениях

Обновлено в 07:40
Футбол

РПЛ обсудила взаимодействие с лигами Армении, Белоруссии и Казахстана

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка

Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Футбол

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

Защитник мадридского Реала Тео Эрнандес продолжит карьеру в Милане.
Обновлено в 09:02
Футбол

«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Туристка из Мордовии погибла на Черном море

Обновлено в 07:26
Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО

«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 07:30
Спорт

В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»

В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 08:23
Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Футбол

«Оренбург» сыграл вничью с чемпионом Хорватии

Обновлено в 08:13
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