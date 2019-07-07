Политика

В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной ОсетииРИА Новости 08:20

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывает отменить ее решение о признании независимости этих республик. Это решение в комитете назвали незаконным.
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В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

РИА Новости08:20

Онищенко рассказал об опасности биолаборатории США в Грузии

Известия08:09

Онищенко заявил об угрозе от военной биологической лаборатории в Грузии

Московский Комсомолец07:55

ОБСЕ потребовала от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

РБК06:28

В Совфеде ответили на призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

RT на русском06:58

ОБСЕ призвала Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Кавказский узел05:22

Комитет ПА ОБСЕ призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии

ТАСС04:05
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Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
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Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа

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Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

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Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Число пострадавших в результате взрыва в Афганистане возросло до 179

Число пострадавших в результате взрыва в городе Газни на востоке Афганистана увеличилось до 179.
Обновлено в 05:11
Кино

Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске

В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Происшествия

Ребенка из многодетной семьи нашли привязанным за шею во дворе дома

Обновлено в 07:55
Происшествия

В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами

Обновлено в 08:44
Происшествия

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Политика

В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева

Обновлено в 05:34
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол

Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн

Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:15
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Происшествия

В немецком Франкфурте из-за бомбы эвакуировали 16 тысяч человек

Обновлено в 08:28
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Обновлено в 06:55
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

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Политика

«Это кокаин»: нарколог оценил гримасы Зеленского во время совещания

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев оценил гримасы президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде.
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Происшествия

В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
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Джонс победил Сантоса решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
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Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
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Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту

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