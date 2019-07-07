Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывает отменить ее решение о признании независимости этих республик. Это решение в комитете назвали незаконным.

В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

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