Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружияRT на русском 02:37

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
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В Совфеде прокомментировали слова Трампа об отказе от ядерного оружия

РИА Новости03:35

Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений

ТАССвчера в 21:58

Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Газета.Ru02:49

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

RT на русском02:37

Трамп: Россия, США и Китай должны избавиться от ядерного оружия

Коммерсантъ01:13

Трамп выступил за отказ от ядерных вооружений

РБКвчера в 23:22

Косачев о словах Трампа по привлечению РФ к ядерному разоружению: Мы «за»

Российская газета03:23
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Кино

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

Обновлено в 04:22
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Космос

В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО

Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области

Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
Обновлено в 04:50
Музыка

Организатор концертов Лободы в Прибалтике скрылся с деньгами певицы

Светлана Лобода отменила концерты в Прибалтике из-за того, что организатор тура скрылся с деньгами.
Обновлено в 04:33
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Общество

Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку

В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Общество

Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи

Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Экономика

К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк

Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк.
Обновлено в 01:00
Кино

Михаил Горбачев госпитализирован

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Трамп заявил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США

Минюст США заинтересовала информация о возможных связях между Украиной и предвыборным штабом Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:55
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Футбол

Самый издевательский пенальти сезона забит в чемпионате Австралии

Хавбек клуба «Брисбен Роар» Эрик Ботеак в поединке чемпионата Австралии против команды «Аделаида Юнайтед» реализовал пенальти в очень необычном стиле.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Глава отдела подразделения ФСБ задержан по подозрению во взятках

Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц

В преддверии Пасхи Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию яиц.
Обновлено в 04:29
Космос

Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено вчера в 10:04
Политика

«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны

"Нафтогаз" обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.
Обновлено в 04:44
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Губернатор Магаданской области лишил министров премий

Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:20
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Обновлено в 05:02
Общество

Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года

Важные новости криминального мира: на крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено вчера в 10:38
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