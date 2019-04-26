Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружияRT на русском 02:37
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
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Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках.
— Сергей Рябков, российский дипломатВзгляд.ру 07:58
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Технологии
X5 Retail Group запускает собственную службу доставки
В X5 Retail Group говорят о выходе на штатный режим работы до конца этого года.
Обновлено в 07:39
Экономика
3 млн россиян не смогут выехать за границу на майские праздники
Ограничение в пересечении границы приставы считают самым действенным методом воздействия на должников.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов
Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика
Захарова ответила на возмущение Порошенко из-за указа о паспортах
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение действующего президента Украины Петра Порошенко из-за указа российского лидера об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:07
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Политика
Евросоюз изучит принятый Верховной радой закон об украинском языке
Евросоюз изучит принятый парламентом Украины закон об украинском языке, как только он будет опубликован.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра
Объем инвестиций в Россию с Кипра достиг 148 млрд долларов, в значительной степени это репатриация российских капиталов, заявил президент Владимир Путин на встрече с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Актриса из сериала «Мост» умерла в возрасте 37 лет
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Футбол
Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели
Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 07:46
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Политика
«Кум Путина» рассказал, как его пытаются «достать»
Украинские политики и журналисты завидуют тому, что он является кумом президента России Владимира Путина, считает Владимир Медведчук.
Обновлено в 07:32
Авто
УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки»
От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.
Обновлено в 06:16
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:27