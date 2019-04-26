В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружияRT на русском 02:37

Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Технологии X5 Retail Group запускает собственную службу доставки В X5 Retail Group говорят о выходе на штатный режим работы до конца этого года.

Экономика 3 млн россиян не смогут выехать за границу на майские праздники Ограничение в пересечении границы приставы считают самым действенным методом воздействия на должников.

Общество PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Политика Захарова ответила на возмущение Порошенко из-за указа о паспортах Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение действующего президента Украины Петра Порошенко из-за указа российского лидера об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Евросоюз изучит принятый Верховной радой закон об украинском языке Евросоюз изучит принятый парламентом Украины закон об украинском языке, как только он будет опубликован.

Политика Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра Объем инвестиций в Россию с Кипра достиг 148 млрд долларов, в значительной степени это репатриация российских капиталов, заявил президент Владимир Путин на встрече с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Политика В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.

Футбол Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.

Происшествия В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.

Политика «Кум Путина» рассказал, как его пытаются «достать» Украинские политики и журналисты завидуют тому, что он является кумом президента России Владимира Путина, считает Владимир Медведчук.

Авто УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки» От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.

Политика Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.

Политика В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.

Политика Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.