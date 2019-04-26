Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружияRT на русском 02:37

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
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Сергей Рябков
Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках.
— Сергей Рябков, российский дипломатВзгляд.ру 07:58

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Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра

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Политика

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
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В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
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