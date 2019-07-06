Политика
В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на УкраинуРБК 00:03
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
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Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
На поклон: Зеленский едет в Одессу постоять на натовских кораблях
На Украине полным ходом идут военные учения Sea Breeze. Не обошёл их вниманием и Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:55
ЖКХ
В подтопленном Тулуне началась подача технической воды в дома
В подтопленном городе Тулун Иркутской области началась подача технической воды в дома.
Обновлено в 03:12
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Авто
Названы самые яркие киноавтомобили
Специалисты составили рейтинг интересных автомобилей, на которых передвигались киногерои.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
Мотоциклист на пешеходном переходе наехал на детскую коляску с трехмесячным ребенком и скрылся с места ДТП в городе Камышин Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:11
Футбол
Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупции
Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.
Обновлено в 03:23
Общество
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов
Во время совещания в Нерюнгри, где участвовали глава Якутии Айсен Николаев, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих, было отмечено, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов - 15 в Якутии и один в Магаданской области.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено вчера в 02:02
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Авто
На гоночной трассе Нюрбургринг замечены прототипы нового поколения Toyota Yaris
Пару минут назад, зарубежные издания опубликовали «шпионские» фотографии с тестовых заездов японской новинки – на этот раз, по гоночной трассе Нюрбургринг каталось два прототипа Toyota Yaris.
Обновлено в 03:24
Здоровье
В Минздраве РТ рассказали о преимуществах соцпакета для федеральных льготников
Человеку, отказавшемуся от соцпакета, следует помнить, что сумма денежной компенсации составляет 863 рубля и 75 копеек, отмечают в пресс-службе Минздрава РТ.
Обновлено 05 июля в 14:40
Футбол
Гендиректор «Зенита»: «Самое главное у нас начинается на следующих выходных»
В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 «Зенит» 14 июля в Санкт-Петербурге сыграет с дебютантом РПЛ «Тамбовом».
Обновлено в 04:21
Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Дана Борисова сделала пластику век
Популярная российская телеведущая Дана Борисова сделала себе пластику век.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море
Обновлено 05 июля в 16:28
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Гаджеты
Глава Redmi обещает пользователям много сюрпризов во втором полугодии
Топ-менеджер воодушевленно ответил, что Redmi готовит много сюрпризов, которые выйдут во втором полугодии.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено вчера в 09:12
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07