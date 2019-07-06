Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.

В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину

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