Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Политика Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.

Общество Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.

Общество Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

Происшествия Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.

Политика Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.

Политика Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Общество В Гонконге возобновилась акция протеста Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.

Футбол Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.

Футбол Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Происшествия В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.

Здоровье В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.

Футбол «ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса» "ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.

Футбол Танги Ндомбеле: «У „Тоттенхэма“ один из лучших тренеров в мире» Новичок «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле рассказал, как главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино повлиял на его решение присоединиться к лондонскому клубу.

Политика Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.

Экономика Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.

Происшествия Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.