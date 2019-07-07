Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из СШАRT на русском вчера в 19:35
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.
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Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились
Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева
Обновлено в 05:34
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку
Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.
Обновлено в 03:34
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Общество
В Гонконге возобновилась акция протеста
Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.
Обновлено в 06:20
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн
Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:15
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено 05 июля в 14:17
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Футбол
«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»
"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
Обновлено в 07:26
Футбол
Танги Ндомбеле: «У „Тоттенхэма“ один из лучших тренеров в мире»
Новичок «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле рассказал, как главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино повлиял на его решение присоединиться к лондонскому клубу.
Обновлено в 08:52
Политика
Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы
Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
Обновлено в 06:53
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти Астори
Итальянская полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает Football Italia.
Обновлено в 06:16