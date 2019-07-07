Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из СШАRT на русском вчера в 19:35

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совфеде оценили получение Кеивом американской нефти

Газета.Ru05:06

Клинцевич заинтересовался ценой американской нефти для Украины

News.ruвчера в 16:08

В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США

URA.Ruвчера в 16:12

В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину

Российская газетавчера в 18:01

Клинцевич высказался по поводу получения Украиной первой партии нефти из США

Life.ruвчера в 16:46

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

RT на русскомвчера в 19:35

Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США

РИА Новостивчера в 15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В немецком Франкфурте из-за бомбы эвакуировали 16 тысяч человек

Обновлено в 08:28
Происшествия

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Политика

В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева

Обновлено в 05:34
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Общество

Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов

Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку

Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.
Обновлено в 03:34
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Ребенка из многодетной семьи нашли привязанным за шею во дворе дома

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Политика

Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Общество

В Гонконге возобновилась акция протеста

Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.
Обновлено в 06:20
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол

Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн

Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:15
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено 05 июля в 14:17
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян

В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Футбол

«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»

"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
Обновлено в 07:26
Футбол

Танги Ндомбеле: «У „Тоттенхэма“ один из лучших тренеров в мире»

Новичок «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле рассказал, как главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино повлиял на его решение присоединиться к лондонскому клубу.
Обновлено в 08:52
Политика

Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы

Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
Обновлено в 06:53
Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию

Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти Астори

Итальянская полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает Football Italia.
Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франц Адамович Клинцевич
Российский политик
Российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области с 29 сентября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное