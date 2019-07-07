Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из СШАRT на русском вчера в 19:35

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.
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В Совфеде оценили получение Кеивом американской нефти

Газета.Ru05:06

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

RT на русскомвчера в 19:35

Клинцевич заинтересовался ценой американской нефти для Украины

News.ruвчера в 16:08

В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину

Российская газетавчера в 18:01

Клинцевич высказался по поводу получения Украиной первой партии нефти из США

Life.ruвчера в 16:46

В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США

URA.Ruвчера в 16:12

Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США

РИА Новостивчера в 15:39
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Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Общество

В Петербурге ожидаются гром и молнии

В Петербурге ожидаются грозы преимущественно в вечер понедельника. Ночью 8 июля город также окутает туман.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Обновлено в 09:54
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Обновлено 05 июля в 15:56
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Обновлено в 09:39
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Наука

Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники

Обновлено вчера в 04:11
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Обновлено в 09:51
Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью призналась, что сын Платон был незапланированным

Обновлено в 04:13
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Обновлено в 09:04
Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено 05 июля в 13:28
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

ВС Ирана разработали собственную систему связи

Эксперты считают, что с ее помощью можно будет повысить мобильность систем управления и контроля, используемых силами элитных частей ВС Ирана.
Обновлено в 09:03
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Общество

В Гонконге возобновилась акция протеста

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе

Обновлено в 02:04
Музыка

Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту

Обновлено в 00:27
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Происшествия

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Российские туристы случайно заплыли в Грецию

Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
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Франц Адамович Клинцевич
Российский политик
Российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области с 29 сентября 2015 года.
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