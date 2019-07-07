Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из СШАRT на русском вчера в 19:35

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

RT на русскомвчера в 19:35

Клинцевич заинтересовался ценой американской нефти для Украины

News.ruвчера в 16:08

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Газета.Ruвчера в 17:51

Клинцевич высказался по поводу получения Украиной первой партии нефти из США

Life.ruвчера в 16:46

«Вперед и с песней»: в Совфеде отреагировали на получение Украиной первой нефти из США

ТК Звездавчера в 16:38

В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США

URA.Ruвчера в 16:12

Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США

РИА Новостивчера в 15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

Обновлено вчера в 16:06
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено вчера в 02:39
Происшествия

При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Политика

Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного

Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.
Обновлено вчера в 22:31
Единоборства

Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239

Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43
Единоборства

Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC

Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии

Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено вчера в 12:12
Футбол

Сборная ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная команда ЮАР по футболу обыграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций, проходящего в Египте.
Обновлено в 00:27
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

В Москве задержали мошенника, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор вызвал наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено 05 июля в 09:30
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует финансовые данные

Программа в Android-смартфоне позволяет воровать финансовую информацию пользователей.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Как не допустить ошибок при покупке велосипеда

«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
Обновлено в 00:38
Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Путешествия

Необычные маршруты. Плов от «Хезболлы», опасности Камбоджи и тюрьма в Китае

Необычные маршруты Люля-кебаб от "Хезболлы", опасности Камбоджи и тюрьма в Китае Ольга Цынская Певец, танцор, солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин объехал почти весь мир.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Полиция Казахстана начала задерживать участников митингов

Обновлено вчера в 10:52
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Космос

Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов

Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Fox: в результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек

Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франц Адамович Клинцевич
Российский политик
Российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области с 29 сентября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное