Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из СШАRT на русском вчера в 19:35
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.
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«Вперед и с песней»: в Совфеде отреагировали на получение Украиной первой нефти из США
ТК Звездавчера в 16:38
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Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
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Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
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Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
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Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.
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Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
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В Москве задержали мошенника, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
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Обновлено вчера в 10:36
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Обновлено вчера в 22:01
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В Калифорнии произошло сильное землетрясение
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Обновлено вчера в 00:30
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30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
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Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
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РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
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Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
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Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
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