Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Происшествия При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Политика Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.

Единоборства Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239 Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.

Единоборства Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.

Происшествия Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.

Футбол Сборная ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка Африки Сборная команда ЮАР по футболу обыграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций, проходящего в Египте.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Происшествия В Москве задержали мошенника, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор вызвал наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Здоровье В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.

Происшествия В Калифорнии произошло сильное землетрясение Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.

Происшествия 30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.

Футбол Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.

Политика РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.

Космос Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев» Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.

Общество Как не допустить ошибок при покупке велосипеда «Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.

Космос В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.

Политика Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

Путешествия Необычные маршруты. Плов от «Хезболлы», опасности Камбоджи и тюрьма в Китае Необычные маршруты Люля-кебаб от "Хезболлы", опасности Камбоджи и тюрьма в Китае Ольга Цынская Певец, танцор, солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин объехал почти весь мир.

Гаджеты 16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Космос Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.