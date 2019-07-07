Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из СШАRT на русском вчера в 19:35
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.
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с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США на своей странице в Facebook.Lenta.ruвчера в 23:22
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