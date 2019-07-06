Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из СШАГазета.Ru вчера в 17:51
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Единоборства
В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом
Обновлено в 02:26
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика
Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе
Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
Обновлено вчера в 02:43
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Политика
Трамп поделился историей о захвате аэропортов в 18 веке
Президент США Дональд Трамп в своей речи по случаю Дня независимости 4 июля допустил необычную оговорку.
Обновлено 05 июля в 14:46
Футбол
Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судей
Аргентина – Чили – 2:1 Удаление капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили – едва ли не главное, что случилось с ним на турнире в Бразилии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Житель Москвы умер после просмотра в кино мелодрамы
В московском кинотеатре «Соловей» после просмотра романтической мелодрамы скончался мужчина.
Обновлено в 05:02
Политика
В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским
Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Происшествия
При взрыве газа в квартире в Петербурге пострадал один человек
Взрыв бытового газа произошел утром в воскресенье, 7 июля, в жилом доме №21 по 13-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички
Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.
Обновлено 05 июля в 06:55
Наука
Физики собрали из метаповерхностей компактную поляризационную камеру
Обновлено 05 июля в 12:26
Общество
«Жёлтые жилеты» провели митинги во Франции
В субботу, 6 июля, «жёлтые жилеты» провели во Франции 34-ю акцию протеста.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В Гостиный двор после ДТП врезался автомобиль
Удар был такой страшной силы, что автомобиль Daewoo буквально улетел с проезжей части и врезался в портик Гостиного двора.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Почти 250 лет исполнилось Чесменской битве
10 июля в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли поправки, согласно которым ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
Обновлено вчера в 17:47
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Член партии Зеленского обвинил Киев во вредных действиях в Крыму
Эксперт в сфере экономики и финансов, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украина, отключая воду неподконтрольным территориям, в том числе в Крыму, вредит гражданам Украины.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца
Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Религия
7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи
В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18