Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

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