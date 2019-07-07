Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней. Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть?

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

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