Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из СШАГазета.Ru 17:51
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней. Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть?
— Франц Клинцевич, российский политикФАН 18:25
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