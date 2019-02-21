В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морюRT на русском 11:41

В обозримом будущем мы расторгнем договор по Азову. Если разорвать соглашение раньше, то Россия может воспользоваться этим для ослабления нашей юридической позиции.

Ранее Климкин заявил, что Украина расторгнет договор с Россией по Азовскому морю в обозримой перспективе. В сентябре 2018 года украинский министр уже заявлял о планах Украины прекратить действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

Спорт Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира Российского лыжника Сергея Устюгова дисквалифицировали после полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, его результат аннулировали, сообщает сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Кино Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».

Спорт Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России Двукратная серебряная медалистка Олимпиады - 2018 и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России, сообщает "Советский спорт".

Экономика В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Спорт Логинов пропустит смешанные эстафеты на ЧЕ Российский биатлонист Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, пропустит второй соревновательный день чемпионата Европы в Раубичах.

Политика Венесуэла закрывает границу с Бразилией Венесуэла закрывает границу с Бразилией, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Политика Захарова ответила на рекомендации ОБСЕ по наблюдателям из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook рекомендации председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять на Украину наблюдателей из России.

Политика Назарбаев отправил правительство в отставку Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.

Политика Россиянин Винник прекратил голодовку в греческой тюрьме Россиянин Александр Винник поговорил с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и согласился временно прекратить голодовку, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвокатов.

Космос Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.

Происшествия Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука Один из британских самолетов смог случайно превысить скорость звука. Он летел из Лос-Анджелеса в Лондон. Причиной тому стал сильный ветер.

Футбол Дзагоев прооперирован после тяжелой травмы Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Алан Дзагоев сегодня, 21 февраля, был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с травмой передней крестообразной связки, сообщает "Советский спорт".

Экономика Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.

Общество Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.

Общество Скончался собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов Ушел из жизни Андрей Попов — много лет он был собственным корреспондентом ВГТРК на Ближнем Востоке, прошел несколько вооруженных конфликтов, 5 лет проработал в Ливане во время гражданской войны.

Экономика ВЭБ инвестировала пенсионные накопления с доходностью 6,07% годовых Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ получила доход от инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в размере 6,07% годовых, следует из материалов ГУК.

Шоу-бизнес Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.

Политика Путин поручил повысить качество питьевой воды Российский лидер Владимир Путин утвердил список поручений, цель которых — повысить качество питьевой воды.

Политика Лавров: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе с участием стран Североатлантического альянса.

Армия и оружие Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы "Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

Происшествия СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.

Политика Встречу Путина и Нетаньяху перенесли на 27 февраля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Израиля в РФ.

Политика Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.

Политика СБУ заявила о разоблачении группы по вмешательству в выборы президента Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении якобы действующей в республике преступной группировки с участием россиян, которая планировала вмешательство в выборы президента страны.