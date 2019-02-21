В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морюRT на русском 11:41

В обозримом будущем мы расторгнем договор по Азову. Если разорвать соглашение раньше, то Россия может воспользоваться этим для ослабления нашей юридической позиции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев расторгнет договор с Москвой по Азовскому морю в обозримой перспективе.

В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

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