В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морюRT на русском 11:41

В обозримом будущем мы расторгнем договор по Азову. Если разорвать соглашение раньше, то Россия может воспользоваться этим для ослабления нашей юридической позиции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев расторгнет договор с Москвой по Азовскому морю в обозримой перспективе.

В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

Политика Гуайдо подписал первый президентский указ Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый «президентский» указ. Ссылку на документ он разместил в Twitter-аккаунте.

Армия и оружие В Белом доме заявили о планах оставить в Сирии 200 миротворцев Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон намерен временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе порядка 200 человек.

Общество Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.

Экономика В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Политика Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Космос Отложен запуск «Союза-СТ» со спутниками OneWeb Запуск ракеты "Союз-СТ", которая 26 февраля должна была вывести на орбиту спутники компании OneWeb с космодрома в Куру, отложен по меньше мере на один день из-за внештатной ситуации с запуском египетского спутника EgyptSat-A.

Происшествия Отсидевшего за покушение на Кадырова заподозрили в убийстве таксиста Подозреваемый в 2009 году уже был осужден по громкому делу о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Политика Верзилов: Убийцы российских журналистов прилетели в ЦАР из Донбасса Люди, причастные к убийству российских журналистов в Центральноафриканской республике, могли прилететь из Донбасса и улетели обратно по завершении операции, заявил издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в интервью RTVI .

Культура Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".

Культура Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».

Футбол Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.

Космос Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), лунным космическим аппаратом и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.

Общество В Бурейском районе Приамурья снят режим ЧС Режим ЧС был введен 18 января в связи с тем, что военные проводили подрывы для ликвидации затора на реке Бурее выше по течению в Хабаровском крае, во время которых могла образоваться волна с высотой гребня до трех метров и в течение 12 часов затопить территорию от затора до Бурейской гидроэлектростанции.

Футбол Байер — Краснодар 1:1 Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».

Происшествия Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.

Транспорт Поезда начнут ездить по Крымскому мосту с декабря Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.