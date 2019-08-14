Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.

с чего всё началось

Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита.

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Футбол Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Лиза Галкина сдружилась с дочерью Александра Реввы Амели Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза нашла в лице младшей дочери Александра Реввы Амели настоящую подругу.

Футбол Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо» Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.

Происшествия Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.

Наука Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.

Происшествия Заслуженный летчик СССР: Командир самолета под Жуковским совершил чудо Заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что пилоты сработали самым грамотным образом.

Происшествия В Кирове зарезали двухлетнего мальчика В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".

Общество Россияне назвали размер справедливой зарплаты Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).

Происшествия Находившийся на борту «Аэробуса» фанат «Спартака»: чудо, что мы выжили Болельщик московского «Спартака» Артемий Поляков, находившийся на борту самолёта «Аэробус А-321», приземлившегося в поле сегодня утром, высказался об инциденте.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Авто УАЗ трудится над новой разработкой «Патриот-2020» По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.

Происшествия В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Космос На космическую погоду влияет климат у поверхности Земли Российские научные специалисты заявили, что совместными усилиями им удалось доказать влияние климата у поверхности Земли на космическую погоду.

Происшествия Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за ЧП с Boeing 763 «В аэропорту Шаннон подтвердили временное приостановление работы после инцидента с самолётом Boeing 763», — говорится в сообщении.