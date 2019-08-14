Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.

с чего всё началось

Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита.

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

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