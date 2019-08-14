Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из РоссииИзвестия вчера в 14:05
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Читать в источнике
Оценить152
Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита.
— Сергей Цеков, политикLenta.ru вчера в 22:32
с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.RT на русскомвчера в 13:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:18
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Энергетика
Минск поднимает тарифы на транспортировку российской нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии решило увеличить на 3,7% тарифы на транспортировку нефти по трубам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 1 сентября 2019 года, сообщает ведомство на своем сайте.
Обновлено в 04:22
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Политика
Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче двух Курильских островов Японии.
Обновлено в 20:25
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар будет по 70 рублей
Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:00
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Наука
Объем выбросов парниковых газов оказался рекордным в 2018 году
Объем выбросов основных парниковых газов в прошлом году побил рекорд, их влияние на глобальное потепление усилилось на 43% по сравнению с 1990-м годом, сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского метеорологического общества.
Обновлено 12 августа в 21:06
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено в 19:39
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Экономика
Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день
Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США.
Обновлено в 17:43
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено в 18:50
Футбол
Сергей Юран: «У Бакаева есть потенциальчик. Но пока не делайте из него звезду»
Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что у полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева есть потенциал.
Обновлено в 20:00
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.
Обновлено в 11:59
Экономика
Пенсионеры расплачиваются банковской картой от 2 до 10 раз в неделю - исследование
Российские граждане возрастной категории "55+" расплачиваются банковской картой в среднем от двух до десяти раз в неделю, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании банка "Восточный", который входит в пятерку крупнейших игроков карточного рынка в России.
Обновлено в 20:15
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено в 18:10
Общество
580 тыс. человек эвакуируют в Японии из-за тайфуна
Власти Японии призвали к эвакуации 580 тыс. человек из-за пришедшего на запад страны тайфуна "Кроса".
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика
«Газпром» назвал дату слушаний по транзитному спору с «Нафтогазом»
В отчетности российской компании "Газпром" по РСБУ указано, что дата слушаний в Швеции по оспариванию решения стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Нафтогазом" уже назначена.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Политика
WSJ узнала об идее Трампа купить Гренландию
По данным газеты, в начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено в 18:59
Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено в 15:36
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05