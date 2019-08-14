Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из РоссииИзвестия вчера в 14:05
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Читать в источнике
Оценить152
Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита.
— Сергей Цеков, политикLenta.ru вчера в 22:32
с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах страны по увеличению расценок на транзит российского газа.RT на русскомвчера в 13:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Пассажиров самолёта А321 отправят в Симферополь тремя рейсами
Авиакомпания «Уральские авиалинии» назвала рейсы, которыми пассажиров самолёта А321 доставят в Крым.
Обновлено в 08:53
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Футбол
«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Политика
В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Общество
Мэрия Москвы не согласовала три акции протеста 24 августа
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Футбол
Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лиги
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера «Маклсфилд Таун», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:35
Наука
В Великобритании тестируют вакцину против хламидиоза
Британские ученые сообщают о проведении клинических испытаний вакцины против хламидиоза.
Обновлено вчера в 06:35
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено 13 августа в 15:15
Наука
В созвездии Паруса обнаружен глюк в нейтронной звезде
Обновлено вчера в 04:18
Здоровье
Эксперты назвали несовместимые лекарства
Фармакологи назвали лекарства, прием которых одновременно может серьезно навредить здоровью.
Обновлено в 03:40
Политика
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово в Петербурге
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря заключить концессионное соглашение по модернизации аэродрома Левашово в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39