Политика

В Совфеде оценили передачу грамоты Петра I УкраинеРИА Новости 02:23

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Читать в источнике
Франц Клинцевич
Передача грамоты российского императора другой стране выглядит, мягко говоря, не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости 02:23

Подробнее о событии

В Совфеде прокомментировали получение Киевом грамоты Петра I

Газета.Ru04:52

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Известия04:07

Клинцевич назвал настоящего хозяина подаренной Украине грамоты Петра I

Телеканал 360°02:04

Клинцевич назвал передачу грамоты Петра I Украине вмешательством в выборы

Взгляд.ру02:29

В Совфеде оценили передачу грамоты Петра I Украине

РИА Новости02:23

В Совфеде оценили передачу Киеву грамоты Петра Первого

Lenta.ru03:33

Клинцевич прокомментировал передачу Украине грамоты Петра I

ФАН00:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Обновлено в 02:23
Происшествия

Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»

По информации телеканала, депутата пытались избить дверью.
Обновлено в 04:44
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Автоспорт

Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел

На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми

Обновлено в 05:44
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»

Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Жванецкий волновался перед выходом на сцену в Киеве

Российский писатель-сатирик и актёр Михаил Жванецкий поделился впечатлениями о гастролях в Киеве.
Обновлено в 01:32
Происшествия

WikiLeaks показал кота Ассанжа за просмотром записи ареста хозяина

Обновлено вчера в 20:13
Религия

Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:10
Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Футбол

«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурной форме

Обновлено в 03:55
Происшествия

Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне

Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр I
Император
Последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное