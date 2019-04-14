Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра IИзвестия 04:07

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал прямым вмешательством во внутреннюю политику Киева передачу Украине Германией грамоты Петра I. На своей странице в Facebook он написал, что подобные действия в преддверии второго тура выборов представляют собой попытку повлиять на них.
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В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

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Передачу грамоты Петра I назвали вмешательством в дела Киева

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Российский политик
Российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области с 29 сентября 2015 года; первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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