Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра IРИА Новости 02:23

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Читать в источнике
Франц Клинцевич
Передача грамоты российского императора другой стране выглядит, мягко говоря, не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости 02:23

Подробнее о событии

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

РИА Новости02:23

Клинцевич оценил передачу Германией грамоты Петра I Украине

RT на русском04:40

В Совфеде оценили передачу Киеву грамоты Петра Первого

Lenta.ru03:33

Клинцевич назвал передачу грамоты Петра I Украине вмешательством в выборы

Взгляд.ру02:29

В Совфеде прокомментировали получение Киевом грамоты Петра I

Газета.Ru04:52

Клинцевич назвал настоящего хозяина подаренной Украине грамоты Петра I

Телеканал 360°02:04

Клинцевич прокомментировал передачу Украине грамоты Петра I

ФАН00:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак

Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

Обновлено в 06:16
Политика

В Кремле оценили позицию Турции по С-400

Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу

Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Армия и оружие

С Россией без ядерного оружия никто бы не считался

Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Космос

Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником

Известный во всем мире уфолог Скотт Уоринг обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником.
Обновлено в 01:55
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Технологии

Насколько достоверны результаты проверки на полиграфе

Полиграф - "детектор лжи" - появился как прибор для криминалистов, но сегодня его применение становится все более широким.
Обновлено в 10:26
Политика

Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова

Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Футбол

«Динамо» – «Краснодар»: Турбин не разглядел игру рукой

На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30
Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Общество

Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»

Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Здоровье

Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Шойгу закупает снаряды из пластика

RU по материалам The National Interest. Снаряды предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.
Обновлено в 03:48
Политика

Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Технологии

Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Обновлено в 09:22
Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жилье

Продолжающийся рост цен Иван Дубровин связывает с высоким спросом: по итогам первого квартала интерес к вторичному жилью в среднем по России вырос на 1,4%. Он предполагает, что этот тренд сохранится и в дальнейшем: из-за опасений относительно стабильности застройщиков многие покупатели сконцентрируют свое внимание именно на вторичном рынке.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море

Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Авто

В Сети появились фото праворульной Lada 4x4

В Сети появились фотоснимки внедорожника Lada 4x4 Pickup в модификации с правым расположением руля.
Обновлено вчера в 06:26
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр I
Император
Последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное