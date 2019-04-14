Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра IРИА Новости 02:23

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
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Франц Клинцевич
Передача грамоты российского императора другой стране выглядит, мягко говоря, не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости 02:23

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Российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области с 29 сентября 2015 года; первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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