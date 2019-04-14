Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра IРИА Новости 02:23
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Читать в источнике
Оценить188
Передача грамоты российского императора другой стране выглядит, мягко говоря, не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости 02:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Обновлено в 07:39
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Москве
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Спорт
Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона
Обновлено в 05:00
Общество
ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда
Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Порошенко высказался о наблюдателях из «страны-агрессора»
Ранее News.ru писал, что во время выступления действующего лидера на стадионе произошла давка, поскольку люди начали покидать мероприятие.
Обновлено в 08:25
Музыка
Певец Childish Gambino с помощью AirDrop подарил свои кроссовки гостям фестиваля
Обновлено в 08:34
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия
Депутата Виталия Милонова избили в Петербурге
Обновлено в 04:28
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу
Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 07:58
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Культура
Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться подделкой
Одно из самых дорогих произведений искусства в мире, знаменитая картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" может оказаться подделкой.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 06:01
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев попал в неприятную историю в аэропорту
Обновлено в 07:50
Общество
Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов
Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года
В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLS
Немецкий автомобиль новой генерации будет предложен в семиместной версии с увеличенной на 60 мм колесной базой.
Обновлено в 06:04
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57