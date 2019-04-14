Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра IРИА Новости 02:23
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
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Передача грамоты российского императора другой стране выглядит, мягко говоря, не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости 02:23
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Обновлено вчера в 02:57
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«Ростов» – «Спартак». Зе Луиш получил травму и покинул поле
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