Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»Газета.Ru 05:22
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
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Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Обновлено в 03:30
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Спасатели дали советы по тушению травяного пожара
Поджог сухой травы может привести к крупным пожарам, в котором могут сгореть дома и даже целые поселения, дым от горения травы едок и ядовит для человека, а земля после такого пожара становится неплодородной минимум на семь лет, напомнили спасатели.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Политика
Лавров рассказал, как Россия помешает США вторгнуться в Венесуэлу
Сергей Лавров 2 мая анонсировал создание группы по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 10:57
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
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Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Общество
Шнуров написал стихи о строительстве мусорного полигона в Шиесе
Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Общество
Кабмин выделил около 5 млрд руб. на создание комфортной среды
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение на распределение почти 5 млрд рублей между российскими регионами на проекты по созданию комфортной городской среды.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Футбол
«Реал» может объявить о переходе Азара в мае
В случае, если «Челси» по сумме двух встреч проиграет «Айнтрахту» и не выйдет в финал Лиги Европы, о переходе Азара в «Реал» может быть объявлено уже 12 мая.
Обновлено в 03:45
Музыка
Лазарев рассказал, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Певец Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед песенным конкурсом "Евровидение", на котором он во второй раз представит Россию.
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие
В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
В квартире бывшей жены Сергея Адоевцева случился пожар
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В ЛНР ответили на заявления ВСУ о продвижении с боем под Новозвановкой
Обновлено в 04:31
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Унижавшую ребенка заведующую краснодарским детсадом пообещали уволить
Обновлено вчера в 06:31