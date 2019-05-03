Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»Газета.Ru 05:22
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Читать в источнике
Оценить519
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Баскетбол
«Филадельфия» переиграла «Торонто»
"Филадельфия" выиграла у "Торонто" в третьем матче 1/4 финала НБА (116:95).
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Улан-Удэ загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Кино
Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено вчера в 06:10
Общество
В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастья
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Авто
В Польше представили мощный автомобиль на базе ВАЗ-2106
Тюнеры из TRS Racing, расположенные в городе Ченстохов, доработали отечественный автомобиль ВАЗ-2106.
Обновлено в 06:18
Общество
На Петербург обрушился снегопад
Обновлено в 06:33
Происшествия
Российская гимнастка сбила пешехода в Москве
Обновлено в 06:33
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Компания Xiaomi обнародовала данные о поставках своих смартфонов
В Xiaomi раскритиковали информацию о продажах своих смартфонов, опубликованную сторонними исследовательскими компаниями, и обнародовали собственные данные о поставках.
Обновлено в 03:24
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Общество
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Политика
В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского
Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Наука
Ученые по-новому взглянули на происхождение птичьего полета
Обновлено в 05:01
Единоборства
Хабиб потренировался с двукратным олимпийским чемпионом Власовым
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Романом Власовым.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06