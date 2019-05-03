Политика

В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»Газета.Ru 05:22

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
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В Совфеде оценили слова Климкина об «ответе» на акцию «Бессмертный полк»

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