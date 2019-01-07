Вопрос о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) связан с бюджетами субъектов РФ, у которых сейчас нет на это достаточных средств, эту проблему необходимо решать постепенно.

с чего всё началось

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам сенатора, в настоящий момент у регионов нет соответствующих экономических возможностей.

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза

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