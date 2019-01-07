Экономика
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам сенатора, в настоящий момент у регионов нет соответствующих экономических возможностей.
Газета.Ruвчера в 10:40
Оценить
с чего всё началось
Вопрос о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) связан с бюджетами субъектов РФ, у которых сейчас нет на это достаточных средств, эту проблему необходимо решать постепенно.ТАССвчера в 07:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Финансы
Итоги дня: рынок акций проигнорировал рост нефти и рубля
Фондовый рынок проигнорировал не только укрепление рубля и подъем нефти, но и рост американских индексов, вызванный сообщением о том, что США и Китай достигли прогресса по вопросам, включая покупки американской продукции и услуг.
Обновлено в 12:02
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Экономика
Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla
По данным SEC, на самом деле основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования.
Обновлено в 09:45
Экономика
Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале
Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 13,8 трлн вон при выручке в 63,5 трлн вон.
Обновлено в 05:13
Экономика
Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин
В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.
Обновлено в 10:19
Энергетика
Турция возобновила импорт иранской нефти
Турция в декабре импортировала 54 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, закупки были возобновлены после сделанного в ноябре перерыва.
Обновлено в 10:23
Финансы
МВФ зафиксировал возобновление роста экономики Украины
Экономика Украины восстанавливает темпы роста, госдолг страны имеет тенденцию к сокращению, а уровень инфляции снижается.
Обновлено в 10:23
Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Экономика
Что будет с Bitcoin. За неделю криптовалюта подорожала на 7%
Днем 8 января криптовалюта торгуется на уровне в $4020, хотя неделю назад ее курс был значительно ниже — на уровне в $3746.
Обновлено в 07:15
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Экономика
Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения
В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).
Обновлено в 01:34
Экономика
В почтовых отделениях на Украине откроются обменники валют
Жители и гости Украины с февраля 2019 года получат возможность продать и купить валюту не только в банках и специализированных пунктах обмена, но и в почтовых отделениях, сообщается 4 января на сайте украинского Нацбанка (НБУ).
Обновлено в 05:44
Экономика
Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ
Совместный с КНР индустриальный парк "Великий камень" наделен в Белоруссии статусом территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ), что обеспечило его резидентов максимально возможным в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объемом таможенных преимуществ, сообщили во вторник в Минэкономики республики.
Обновлено в 06:19
Экономика
Названы регионы России, где зарплаты будут расти быстрее
Рост средних зарплат жителей России в 2019-2021 годах прогнозируется на уровне 4-5% ежегодно, сообщает Российская газета со ссылкой на прогноз о темпах роста зарплат в регионах, составленный Минэкономразвития.
Обновлено в 03:25