Экономика

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза
Газета.Ru
вчера в 10:40

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам сенатора, в настоящий момент у регионов нет соответствующих экономических возможностей.
Газета.Ruвчера в 10:40

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В Совфеде нашли фактор, мешающий повышению МРОТ

Московский Комсомолецвчера в 11:17

В Совете Федерации считают, что увеличить МРОТ будет сложно из-за нагрузки на регионы

DP.RUвчера в 08:57

В Совфеде высказались об идее вдвое повысить минимальную зарплату

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Сенатор заявил о невозможности удвоить МРОТ силами регионов

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В Совфеде считают, что финансовые возможности регионов не позволят резко повысить МРОТ

ТАССвчера в 07:07

В Совфеде отреагировали на предложение о повышении МРОТ в два раза

ТК Звездавчера в 06:32

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза

Газета.Ruвчера в 10:40
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

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Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

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Путин рассказал о значении регазификационного терминала в Калининграде

Создание регазификационного терминала в Калининграде стало первым такого рода проектом в России, он сводит на нет все транзитные риски, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии введения в эксплуатацию терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.
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При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещи

При разборе завалов на месте обрушения части дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи.
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Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.
Обновлено вчера в 23:50
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Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей

Обновлено в 02:23
Происшествия

В Германии задержан подозреваемый в утечке личных данных политиков

В понедельник утром правоохранительные органы Германии задержали двадцатилетнего учащегося и жителя земли Гессен, который подозревается в утечке в интернет личных сведений на немецких политиков и журналистов, сообщает портал Spiegel Online (SPON).
Обновлено в 05:00
Политика

Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану

Посольство Великобритании ждет получения подтверждения на консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Обновлено в 04:33
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Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Обновлено в 03:16
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Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

Партия «Эстония 200» взяла на себя ответственность за размещение в Таллине плакатов, на которых противопоставляются русские и эстонцы.
Обновлено в 03:47
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В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру

Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
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Технологии

MasterCard уберет название из своего логотипа

Платежная система MasterCard решила изменить свой логотип, убрав из него название компании. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 11:27
Автоспорт

Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»

Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено вчера в 17:10
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На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
ЖКХ

Прорыв водопровода оставил без воды 70 тысяч жителей Орла

Экстренные службы устраняют крупную аварию на магистральном водопроводе в Заводском районе Орла, которая оставила без холодной воды порядка 70 тыс. человек.
Обновлено в 05:30
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Спорт

Глава WADA анонсировал возбуждение множества новых дел

«Если [наша] миссия добьется успеха и получит доступ к данным, это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — цитирует пресс-служба WADA слова главы агентства Крейга Риди.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили

Изначально завершение испытаний было назначено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Эрдоган возмущен словами Болтона о роли Турции в Сирии

Ранее Болтон, комментируя вывод войск коалиции во главе с США из Сирии, сообщил, что сроки вывода сил зависят от обеспечения безопасности сил самообороны курдов - союзников Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.
Обновлено в 05:25
Финансы

Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
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В Германии напали на депутата бундестага

В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Турции начался суд по делу об убийстве посла России

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:02
Кино

Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Обновлено в 05:13
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
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Чем порадует российский автопром в ближайшие годы

ГАЗ начнет продажи "ГАЗелей-Next" с двигателем Volkswagen и новыми опциями C началом 2019 года "Группа ГАЗ" начинает российские продажи "малотоннажников" "ГАЗелей-Next", оснащенных 2-литровыми дизелями Volkswagen, знакомым по моделям Transporter, Multivan и Crafter.
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Ученые разоблачили автора «акустической атаки» на дипломатов США

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) и Университета Линкольна в Великобритании проанализировали запись шума, который якобы применялся при «акустической атаке» на американских дипломатов, находившихся на Кубе, и пришли к неожиданному выводу.
Обновлено 05 января в 20:35
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В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море

Обновлено вчера в 13:11
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