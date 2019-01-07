Экономика

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза
Газета.Ru
10:40

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам сенатора, в настоящий момент у регионов нет соответствующих экономических возможностей.
Газета.Ru10:40

Подробнее о событии

В Совфеде нашли фактор, мешающий повышению МРОТ

Московский Комсомолец11:17

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза

Газета.Ru10:40

В Совете Федерации считают, что увеличить МРОТ будет сложно из-за нагрузки на регионы

DP.RU08:57

Сенатор заявил о невозможности удвоить МРОТ силами регионов

Известия07:36

В Совфеде считают, что финансовые возможности регионов не позволят резко повысить МРОТ

ТАСС07:07

В Совфеде отреагировали на предложение о повышении МРОТ в два раза

ТК Звезда06:32

В Совфеде высказались об идее вдвое повысить минимальную зарплату

URA.Ru07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын тайно прибыл в Китай

Обновлено в 14:21
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика

Путин раскрыл свое воинское звание

Президент России Владимир Путин признался, что служил в артиллерии.
Обновлено в 17:48
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Политика

Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров

Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».
Обновлено в 16:12
Технологии

Mastercard решила поменять логотип

С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Волочкова решила остаться на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Обновлено в 13:55
Политика

Юристы Белого дома изучают законность введения ЧП в США ради стены

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп пока не решил, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в стране ради решения вопроса с финансированием стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:56
Происшествия

У берегов Турции затонул корабль с россиянами на борту

В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что из 13 погибших на «Волго-Балте-214» украинцами были 11 человек.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика

Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что главной целью нынешней стратегии президента страны Петра Порошенко является обострение отношений с Россией ради предвыборного пиара.
Обновлено в 18:15
Авто

Илон Маск подтвердил начало строительства завода Tesla в Шанхае

«С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!» — отметил Маск.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек

Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали

Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Авто

«Яндекс» начал испытания своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 19:16
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Автоспорт

Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено в 17:00
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Обновлено в 14:49
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Общество

Британия хочет расширить зону запрета для дронов вблизи аэропортов

Власти Великобритании намерены расширить зону запрета полетов дронов вблизи аэропортов, а также полномочия полиции, чтобы предотвратить инциденты, подобные происшествию в аэропорту Гатвик, заявил министр транспорта Крис Грэйлинг.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии

Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Общество

Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей

Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено в 09:34
Политика

Судья в США уличила адвоката фирмы Пригожина в непрофессионализме

Американская судья по «российскому делу» Дэбни Фридрик сделала выговор адвокату Эрику Дюбелье, который защищает российскую компанию Concord Management and Consulting (ее в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года).
Обновлено в 18:59
Космос

Москвичи смогут увидеть кольца Сатурна

Еще одно редкое явление произойдет 11 ноября: Меркурий можно будет увидеть на солнечном диске.
Обновлено в 12:47
Главное